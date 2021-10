Elezioni 2021 – Regionali Calabria

Elezioni Calabria, in corso lo spoglio dei voti: in testa al momento risulta Roberto Occhiuto con il 62,5% delle preferenze. I cittadini hanno votato per eleggere il presidente della giunta regionalee rinnovare il consiglio regionale. L’affluenza è stata del 43,5 %. Lo spoglio è in corso: sono state scrutinate per il momento il 0 delle schede. Dietro i due candidati più votati, segue Amalia Cecilia Bruni (Centrosinistra) che ha ricevuto 1. Le liste che lo sostengono hanno raccolto invece 1: la differenza è data dai voti che sono andati direttamente al candidato da elettori che non hanno specificato la scelta della lista. Occhi puntati anche sulla lista che otterrà più voti, nonché al vantaggio relativo sugli altri partiti della coalizione.

Sezioni presidente : 36 / 2.421 – Sezioni liste circoscrizionali : 36 / 2.421