Elezioni Calabria, Cts: meglio rinviare voto regionale

Sarebbe opportuno un rinvio delle elezioni regionali in Calabria previste per il 14 febbraio visto che la attuale situazione epidemiologica non consente “rilassamenti” per lo svolgimento della campagna elettorale

È l’indicazione che è arrivata, a quanto si apprende, al termine della riunione del comitato tecnico scientifico che si è svolta nel pomeriggio di ieri.

SCUOLE – Le superiori vanno riaperte anche in considerazione delle ultime valutazioni dell’Unione europea secondo cui gli istituti scolastici non costituiscono un luogo pericoloso per il contagio.

IMPIANTI SCI – La valutazione sulla riapertura degli impianti sciistici sarà affrontata nella prima decade di gennaio in considerazione degli effetti delle misure di contenimento varate per le feste natalizie sulla curva dei contagi.