Elezioni comunali Cosenza: il PD si schiera al fianco di Franz Caruso

“Il Partito Democratico della Calabria è schierato al fianco di Franz Caruso al turno di ballottaggio per elezioni amministrative di Cosenza”

Lo dichiara il commissario del Partito Democratico, Stefano Graziano.

“Ho creduto dal primo momento che Franz Caruso potesse essere il miglior sindaco per la città bruzia, per la sua autorevolezza e per la capacità di dialogo dimostrata all’interno della coalizione di centrosinistra.

In queste ore e in questi giorni -continua Graziano- chiediamo ai nostri dirigenti e militanti il massimo impegno per portare gli elettori alle urne e chiedere loro di scegliere Franz Caruso, per ripartire da Cosenza e costruire insieme ad altre grandi città calabresi e del Mezzogiorno una prospettiva di crescita comune e integrata, basata sui valori progressisti, riformisti e antifascisti.

Il 17 e 18 ottobre -conclude Graziano- il Partito Democratico sostiene Franz Caruso sindaco, per Cosenza e per la Calabria”.