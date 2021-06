Elezioni comunali. Lamezia, si vota dopo l’estate

LAMEZIA. Rigettata alla Camera dei deputati la proposta avanzata dal deputato lametino Domenico Furgiuele il quale aveva proposto che si ritornasse alle urne entro la fine di questo mese.

Come è noto il Consiglio di Stato ha disposto una nuova tornata elettorale nelle 4 sezioni in cui il voto delle comunali del novembre 2019 è stato sospeso in virtù dei ricorsi mossi da ex candidati a sindaco.

Dunque essendo stata bocciata la proposta del parlamentare lametino, le nuove consultazioni elettorali si terranno dopo l’estate. Nel frattempo l’ente comunale continuerà ad essere guidato dai commissari prefettizi.