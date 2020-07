Elezioni Lamezia. Chirumbolo: TAR conferma quanto da noi sostenuto

L’avv. Chirumbolo esprime soddisfazione per i chiarimenti resi dal TAR della Calabria nella camera di Consiglio del 29.07.2020, in merito alle modalità di espletamento delle verificazioni

Comunicato Stampa

Il TAR Calabria ha praticamente confermato quanto da noi sostenuto sia in sede di verificazione che nelle nostre depositate memorie di udienza, consentendo alla

Prefettura l’apertura delle buste contenenti le schede per il conteggio delle stesse in tutte quelle sezioni nelle quali con il ricorso introduttivo sono stati da noi Segnalati dei vizi per l’accertamento dei quali è assolutamente necessario ed imprescindibile procedere a detto riconteggio.

Le verificazioni riprenderanno presumibilmente a settembre, e richiederanno almeno un mese abbondante di lavoro, ragion per cui il TAR Calabria ha accolto l’istanza di proroga delle stesse avanzata dalla Prefettura ed ha rinviato per la discussione finale al 15 Dicembre 2020.