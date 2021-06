Elezioni Lamezia, l’on. Furgiuele presenta emendamento alla Camera

Dando seguito al proposito che avevo nel merito manifestato alcuni giorni addietro, annuncio di aver depositato ieri mattina presso la Camera dei Deputati un emendamento con cui chiedo al governo nazionale di consentire a Lamezia Terme di espletare la formalità elettorale del voto amministrativo limitato ai cittadini di sole 4 sezioni su 78, nel più breve tempo possibile, auspicabilmente già nel mese di giugno

Comunicato Stampa

La mia proposta emendativa integra il “decreto riaperture”, che sarà oggetto di trattazione nei prossimi giorni, e reca anche la firma del collega Iezzi cui rivolgo il mio personale ringraziamento”.

Di seguito il testo dell’emendamento.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente: Art. 14-bis

(Rinnovazione parziale delle elezioni amministrative a Lamezia Terme).

<<In attuazione della sentenza dell’11 dicembre 2020 del T.A.R. Calabria, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 3) del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, e dall’articolo 2, comma 4 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 2, entro dieci giorni dal ripristino della zona bianca in Calabria, si procede alla rinnovazione delle elezioni amministrative nel Comune di Lamezia Terme, limitatamente alle quattro sezioni oggetto della sentenza medesima>>.