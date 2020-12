Elezioni provinciali: chi difenderà Lamezia nell’ente intermedio?

Elezioni provinciali. De Biase, già presidente del consiglio comunale, si chiede quale futuro ci sarà per Lamezia in seno all’ente intermedio.

Nota stampa. Il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ha emesso un decreto con cui ha convocato le elezioni provinciali per domenica 7 febbraio 2021. Anche nella Provincia di Catanzaro, il nuovo appuntamento elettivo, bussa alle porte. E alla luce degli “amari fatti e circostanze ancora in corso” vuoi vedere che Lamezia, rischia di rimanere orfana nella provincia di Catanzaro e come al solito fuori dal giro?

Quanti danni per questa nostra martoriata città! Come risaputo alle elezioni provinciali di che trattasi, partecipano direttamente e indirettamente, sindaci e consiglieri comunali del territorio. Motivo ciò che inevitabilmente, proietterà i suoi effetti, anche a livello regionale in vista degli appuntamenti elettorali del 2021?

Nel contesto generale e forse per la delicatezza della partita in gioco, oltre che per l’importanza della posta, la presidenza della Provincia del capoluogo di regione, motiva la massima cautela negli schieramenti in campo e Lamezia deve contare e pesare. Con la domanda: come? Quando? Con chi? Quale Amministrazione ordinaria o straordinaria sarà chiamata a rispondere ? Insomma, con la realtà attuale, cosa e chi potrà far emergere e contare il ruolo di Lamezia nel contesto provinciale? Con quali prerogative la nostra città guarderà al proprio futuro in un contesto provinciale che proietti il nostro territorio come risorsa e non come realtà a cui attingere solo nei momenti elettorali?

Nelle vesti di “soldato sentinella” che ama la propria città anche “quando non fa parte delle istituzioni elettive” sono preoccupato e allarmato per quanto Lamezia subisce , seppur rappresenta la “ porta della Calabria, sia del presente, che del futuro ” . Ma la sorte ? il fato? si accanisce da troppo tempo e c’è sempre un qualcuno o una qualche cosa, che ne impedisce il decollo. Quindi attendendo il voto e il risultato nelle quattro sezioni indicati dal TAR, ( e quanto ancora non si conosce), forse solo appellandoci ai santi lametini: San Francesco di Paola, Sant’Antonio da Padova, Santi Pietro e Paolo; potremo sperare in un futuro migliore per la nostra città”.