Aversa: “Tutte le forze politiche collaborino per rinviare elezioni provinciali”

Rosario Aversa, in qualità di componente del Direttivo Nazionale di Fratelli d’Italia, interviene riguardo alle votazioni provinciali di Catanzaro e auspica che venga approvato l’emendamento per lo slittamento delle stesse

Rosario Aversa, in qualità di componente del Direttivo Nazionale di Fratelli d’Italia, interviene sulla questione dell’indizione delle votazioni provinciali di Catanzaro e auspica che venga approvato da tutte le forze Politiche l’emendamento presentato in commissione per lo slittamento delle stesse previste per giorno 28 marzo 2021; Lo slittamento del voto delle provinciali consentirebbe la partecipazione dei consiglieri comunali della citta di Lamezia Terme, attualmente sospesi, i cui Cittadini sono stati richiamati al voto in 4 seggi proprio per lo stesso 28 marzo.

L’elezione indiretta dei Consiglieri e del Presidente della Provincia rappresenta l’esercizio del principio di Democrazia costituzionalmente garantito e ciascun Cittadino ha diritto che gli venga tutelato.