Elezioni provinciali: ennesima occasione persa per Lamezia

Sabato 18 dicembre si è votato per eleggere il nuovo Consiglio provinciale di Catanzaro

Non ci sono stati risultati clamorosi, confermati i rumors della vigilia.

Lamezia ha espresso un solo rappresentante, il consigliere di maggioranza Davide Mastroianni, ma tanta è la delusione per quello che la città stessa poteva esprimere, vista la strana defezione di Catanzaro.

Ragionando in termini matematici e non politici (anche se sono poi quest’ultimi a fare la differenza) sarebbero potuti essere tre i lametini a sedere in Consiglio provinciale.

Ma gli ordini di partito uniti ad altri tipi di accordi hanno fatto si da ottenere questo mero risultato.

Da sempre Lamezia è il punto centrale della campagna elettorale ma poi si sceglie di votare “lo straniero”.

Si dovrebbe riflettere su questo e farne tesoro per costruire invece un gruppo solido che coinvolga anche i paesi del comprensorio.

Da Platania, Gizzeria, Falerna, giusto per citarne qualcuno, nessun voto è stato espresso per i candidati lametini, situazione insolita se si parla poi di Lamezia a capo di un distretto.

Se si vuole una città forte, bisognerebbe partire dalle basi.