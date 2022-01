Elezioni Quirinale, si vota per il Presidente della Repubblica

Continuano anche oggi incontri e colloqui tra i partiti



E’ il giorno delle elezioni al Quirinale con il primo voto del Parlamento in seduta comune, con il via previsto per le 15.

Dopo ore di vertici e trattative per la scelta del prossimo Presidente della Repubblica ancora questa mattina i leader dei partiti si incontreranno per definire la strategia da adottare nel corso delle prime votazioni mentre va avanti il confronto sui nomi dei candidati.

L’elezione in tempi di Covid ha portato a definire nuove regole sulle modalità di voto per i grandi elettori positivi.