Elezioni regionali. A Lamezia arriva Conte ed è l’apoteosi

Elezioni regionali. Folla in delirio per Giuseppe Conte leader del Movimento 5 Stelle che stasera ha chiuso il suo tour calabrese proprio a Lamezia, città della candidata del centrosinistra Amalia Bruni.

Lo hanno atteso su corso Nicotera per circa due ore e al suo arrivo lo hanno osannato come una rockstar. Uomini e donne di ogni età, tutti in visibilio per l’ex presidente del consiglio che ha concluso la sua due giorni calabrese con un comizio su corso Nicotera a sostegno dell’aspirante governatrice Amalia Bruni.

Centinaia di telefonini puntati verso il palchetto allestito davanti alla sede lametina dei pentastellati per ascoltare l’ex premier, il leader della politica italiana più amato del momento. Ad affiancarlo il parlamentare Pino D’ippolito, l’eurodeputata Laura Ferrara, i candidati della lista che il movimento ha presentato per le regionali sempre a sostegno della Bruni. L’accoglienza calorosa della piazza lametina è stata in sintonia con l’esultanza che Conte ha ricevuto in tutte le città che ha visitato in questi giorni. Da un capo all’altro della regione il consenso è stato unanime.

E l’ex premier non si è risparmiato. Ai calabresi che lo hanno acclamato ha detto che il voto giusto per il cambiamento è quello per la Bruni che incarna la vera svolta che la Calabria merita. Conte ha annunciato che tornerà in Calabria anche dopo che la campagna elettorale sarà finita ma non ha voluto fare promesse “perchè la gente non va presa in giro”. Il leader dei 5Stelle ha ribadito la concretezza e la positività del programma politico messo in campo che dovrà avere un unico e preciso obiettivo: la vittoria elettorale e l’elezione di Amalia Bruni a presidente della Regione Calabria. Red.