Elezioni regionali. Bagno di folla per Giuseppe Conte e Amalia Bruni in tour sulla costa ionica

Bagno di folla per Amalia Bruni e Giuseppe Conte in tour da questa mattina tra Corigliano Rossano, Cirò e Crotone

Comunicato Stampa

“Sento che ce la faremo, c’è tanto entusiasmo e l’affetto della gente é davvero speciale”

Amalia Bruni, candidata del Centrosinistra alla guida della Regione continua il suo tour elettorale per i centri della Calabria. Stamattina, insieme all’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato i cittadini di Corigliano Rossano, Cirò e Crotone.

“È bello immergersi ogni tanto in veri e propri bagni di folla. C’è veramente tanto entusiasmo e credo che siamo davvero a un passo dal traguardo. Sono commossa per l’affetto che mi stanno dimostrando i calabresi, dobbiamo fare un ultimo sforzo tutti insieme per poter cominciare a costruire la Nuova Calabria”.

L’ex presidente del Consiglio ha avuto parole di stima nei confronti della Bruni: “Io e Amalia Bruni non siamo fenomeni ma persone normali che vogliono fare le cose giuste nell’interesse dei cittadini. Amalia è la persona giusta per guidare la Regione e dobbiamo sostenerla con convinzione. Questa terra la conosco bene, ci sono stato numerose volte quando ero presidente del Consiglio e so che è tra le aree più dimenticate del nostro Mezzogiorno”.

Il giro elettorale di Amalia Bruni e Giuseppe continuerà nel pomeriggio e domani con Vibo Valentia, Gioia Tauro, Reggio Calabria, Locri e Lamezia Terme.