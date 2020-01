Elezioni regionali. Giorgia Meloni a Catanzaro a sostegno di Jole Santelli

CATANZARO. Il problema delle infrastrutture è forse uno dei primissimi punti di Fratelli d’Italia perché qui la sfida non è mantenere le persone che non hanno un lavoro nella loro condizione di disoccupazione con il reddito di cittadinanza

Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a Catanzaro per partecipare alla presentazione delle liste del partito alle regionali del 26 gennaio.

Assieme a Meloni c’erano la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, Iole Santelli; la deputata Wanda Ferro, commissaria regionale del partito, e Edmondo Cirielli, anch’egli deputato e commissario provinciale a Reggio Calabria.

“Qui servono infrastrutture di cittadinanza – ha aggiunto la leader di FdI – serve investire per consentire a questa regione di competere ad armi pari e di collegarsi. Siamo qui per parlare di lavoro, di giovani e di infrastrutture e per contribuire in maniera significativa alla vittoria del centrodestra per il futuro di questa terra”.