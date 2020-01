Elezioni regionali. Il Pd primo partito in Calabria. A Lamezia oltre 15mila voti per Santelli

Elezioni regionali. Anche se ancora lo spoglio delle schede non è stato completato, il successo di Jole Santelli, prima governatrice donna della Calabria, è schiacciante.

La neoeletta presidente della giunta regionale si attesta sul 55,98% delle preferenze, mentre il candidato del centrosinistra Pippo Callipo si ferma al 30,25%. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle con Francesco Aiello che arriva al 7,38%; mentre il candidato indipendente Carlo Tansi (Tesoro Calabria) rimane al 6,39%. Sempre secondo i risultati ancora non definitivi ma abbastanza indicativi, per quanto riguarda i voti di lista il partito più votato è Forza Italia con quasi il 13%. Segue la Lega col 12,25% e Fratelli d’Italia con l’11,02%. Buon risultato anche per le liste a sostegno della neo governatrice: Santelli presidente (8,04%), Udc al 7% e Casa delle libertà al 6,61%. In ogni caso il primo partito in Calabria è il Pd che ottiene il 15,91%. Peer quanto riguarda le liste a sostegno di Callipo, Io resto in Calabria con Callipo si attesta al 7,08% e Democratici progressisti Calabria arriva al 6,32%. Il Movimento 5 Stelle a sostegno del docente universitario Francesco Aiello, si ferma al 6,18%. Infine la lista Tesoro Calabria per Tansi presidente ottiene il 4,88%.

A Lamezia, sempre a scrutinio ancora non ultimato, le liste della Santelli hanno ottenuto 15.418 voti; Callipo ha conquistato 6823 preferenze; terzo posto per Tansi con 1782 voti e ultimo Francesco Aiello con 1678 preferenze.