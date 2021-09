Elezioni regionali. Letta a Lamezia: “Con Amalia Bruni vinceremo e faremo ripartire la Calabria”

Full immersion tra la gente stamattina per Enrico Letta, segretario nazionale del Pd, e Amalia Bruni candidata del centrosinistra alle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre prossimi.

In una caffetteria di corso Numistrano, in pieno centro cittadino, Letta e Bruni hanno incontrato i lametini tenendo una conferenza stampa pubblica con toni molto diretti e informali. L’aspirante governatrice ha ripercorso in breve la storia di Lamezia, che nella sua storia recente, ha vissuto l’onta di ben tre scioglimenti per mafia. Per Amalia Bruni, la città da cui bisogna ripartire per rilanciare l’intera regione è proprio Lamezia, cuore della Calabria. “La mia è stata una scelta dolorosa – ha dichiarato – ma l’ho fatta con puro spirito di servizio”.

Letta dal canto suo ha sentenziato: “Ogni voto che andrà disperso, ogni voto non dato ad Amalia, sarà un consenso per Spirlì. Solo la competenza e la professionalità di Amalia Bruni potranno far cambiare pagina a questa regione, in primis riguardo alla questione sanità. Non è più accettabile che i calabresi per curarsi debbano essere ‘protagonisti’ del turismo sanitario”. Il segretario del Pd ha confermato il grande sostegno e la massima attenzione del partito nazionale per le elezioni calabresi e per la candidatura della Bruni. “Vinceremo e saremo il primo partito – ha annunciato Letta – La vittoria di Amalia sarà la vittoria della Calabria che finalmente avvierà un nuovo corso politico con una nuova classe dirigente”.

Ad affiancare Letta la capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi, il commissario regionale Stefano Graziano e i candidati della circoscrizione centro. Letta oggi sarà a Cosenza dove in piazza Kennedy terrà un comizio a sostegno del candidato a sindaco Franz Caruso. Pomeriggio chiuderà la festà dell’unità a Catanzaro Lido. Red.