Elezioni regionali. Letta (Pd): “La candidatura di Amalia Bruni è per noi una scommessa nazionale”

GIZZERIA LIDO. Enrico Letta, segretario nazionale del Pd, in Calabria a sostegno di Amalia Bruni, candidata della coalizione del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria.

“Sono molto fiducioso, noi abbiamo una candidatura che è la migliore che ci possa essere per rilanciare la Calabria. La candidata Amalia Bruni è grande scienziata che opera in Calabria, a Lamezia, e che conosce tutto ciò che è necessario fare della Calabria una regione che guarda al futuro su scala europea. Questo per noi è la migliore garanzia”. Così il segretario del Pd Enrico Letta a Gizzeria Lido oggi in Calabria al fianco della candidata governatrice Amalia Bruni ed al commissario regionale del partito Stefano Graziano. Letta ha incontrato la Bruni e tutto il suo entourage in un hotel di Gizzeria Lido, a pochi chilometri da Lamezia.

“Siamo determinati – ha aggiunto il segretario nazionale del Pd – abbiamo una coalizione larga e soprattutto c’è davanti a tutti il fallimento dell’attuale amministrazione regionale calabrese. Noi vogliamo voltare pagine e siamo in grado di farcela. Soprattutto il messaggio che diamo a tutti è che chi vuole cambiare, chi vuole voltare pagina, ha una sola scelta quella di votare per Amalia Bruni e credo che sia in questo momento un messaggio nazionale che vogliamo dare. Basta la Calabria considerata ai margini, in un angolo. La Calabria che ridiventa cuore di un messaggio nazionale di rilancio del Mezzogiorno”.

Letta ha auspicato che il governo nazionale fissi al più presto la data del voto per le prossime regionali e ha espresso il suo rammarico per la ‘distrazione’ dei media italiani che non considerano la vicenda calabrese una questione di livello nazionale. “Amalia Bruni – ha concluso Letta – è al centro della scena. Per noi le elezioni in Calabria sono una scommessa. Se non riusciremo a rilanciare il Sud approfittando del PNRR, allora avremo fallito”. Bruni dal canto suo ha ribadito di “essere una scommessa per il futuro. Il mio iumpegno – ha asserito – è servizio perchè la politica è servizio. Dobbiamo stare tutti insieme e dalla stessa parte con un unico obiettivo”. Red.