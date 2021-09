Elezioni regionali. Lucia (Pd): De Magistris ha diviso il centrosinistra

Il sistema elettorale regionale non prevede il secondo turno di ballottaggio, per cui la coalizione politica che il 5 ottobre avrà ottenuto un voto in più governerà per i prossimi 5 anni la Regione

Comunicato Stampa

Proprio in considerazione di ciò, il PD, i 5S, e i loro alleati, hanno cercato, sino alla fine, di costruire l’unità con tutte le altre forze democratiche e di progresso.

Vani, però, sono risultati tutti i tentativi perché De Magistris e i movimenti che lo sostengono hanno ritenuto di considerarsi “alternativi” a tutto e a tutti.

Così facendo si sono assunti una gravissima responsabilità per la divisione delle forze di centrosinistra e per le gravi conseguenze che potrebbero derivare per la nostra Calabria se dovesse vincere questa destra incompetente,arrogante e illiberale.

Anche per questo il PD invita i cittadini ad esprimere un voto decisivo e determinante per le sorti della Regione, Amalia Bruni Presidente.