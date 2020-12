Elezioni regionali, prove di dialogo tra Italia Viva e Partito Democratico

Elezioni regionali, prove tecniche di dialogo tra Italia Viva e Partito democratico.

“In vista delle prossime consultazioni elettorali, che vedranno Italia Viva in campo con proprie liste, ho avuto una breve interlocuzione con il commissario regionale del PD calabrese Stefano Graziano, per condividere riflessioni e sondare l’ipotesi di un’eventuale coalizione politica. Un dialogo informale con aperture ad un confronto serio al tavolo politico-istituzionale, convenendo sulla necessità di non disperdere le forze, ma essere determinanti e vincenti con un progetto responsabile e autorevole per la Calabria.” Lo dichiara la senatrice di Italia Viva, Silvia Vono a margine dell’incontro.