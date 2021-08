Elezioni regionali. Sanità e codice etico: parte la campagna elettorale di Amalia Bruni

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Lamezia. Diamoci del tu. Amalia Bruni chiama e i lametini rispondono

Il lungomare Falcone-Borsellino stasera è gremito di gente per partecipare all’inizio ufficiale della campagna elettorale della candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria.

Ci sono anche i rappresentanti dei partiti e dei movimenti che fanno parte della coalizione.

Le parole d’ordine sono rinnovamento, riscatto, liste pulite e sanità da riorganizzare per la tutela del diritto alla salute dei calabresi.

Amalia Bruni insiste sul codice etico: se la coalizione non lo dovesse accogliere Amalia Bruni potrebbe anche ritornare sui suoi passi e pensare seriamente di ritirarsi.

“Ci metto la faccia e la mia storia – ha ribadito l’aspirante governatrice – o siamo tutti uniti mossi e proiettati verso un unico obiettivo o non potremo mai far cambiare nulla in questa terra”.

Red