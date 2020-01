Elezioni regionali. Tajani: vittoria Santelli è scelta importante per i calabresi

In attesa dei risultati delle urne nella sala stampa del THotel di Feroleto Antico i big fanno le prime dichiarazioni commentando le prime proiezioni di voto

Il primo a rompere il silenzio è stato l’ex presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che ha affermato: se le proiezioni vengono confermate dai dati reali, si tratta di uno straordinario successo per Jole Santelli, rappresentante storica di Forza Italia.

Questa è la conferma che nell’Italia del Sud c’è una forte presenza del centrodestra che diventa ‘collante’ tra nord e sud. L’esito delle urne è una grande scelta fatta dai calabresi: Santelli è seria e affidabile; darà un contributo di qualità al governo di questa regione; la sua affermazione conferma che Forza Italia ha una classe dirigente di alto livello.

Tra gli ospiti in sala stampa anche Franco Talarico, segretario regionale dell’Udc che ha dichiarato: “Callipo è un ottimo imprenditore ma la sua mancata affermazione è dovuta al fatto che ereditava il fallimento dei cinque anni di governo targato Oliverio. I 20 punti di differenza trai due candidati si sentivano perfettamente mentre giravamo in lungo e largo la Calabria durante la campagna elettorale.

Alla domanda se sarà lui il nuovo assessore alla Sanità, Talarico così ha risposto: “Discuteremo con i partiti quale sarà la soluzione migliore. Jole Santelli ha detto che serve una squadra e non un uomo solo al comando. La nuova presidente ha tutte le capacità per intessere buoni rapporti nazionali e per togliere la Calabria dall’isolamento in cui è stata relegata in questi anni”.