Elezioni regionali. Tansi presenta i candidati a Lamezia “prima città della Calabria”

Quest’oggi Carlo Tansi, leader del movimento Tesoro Calabria ha presentato i candidati dell’omonima lista in un locale del centro di Lamezia.

Il geologo ricercatore ha ripercorso la storia del movimento che è nato dal basso, per volontà di tantissimi calabresi, che vogliono effettivamente cambiare dalle fondamenta il sistema malato che da sempre affligge la terra calabra. “Presento i miei candidati a Lamezia che ritengo sia la prima città della nostra regione ma la malapolitica non le ha mai consentito di decollare come effettivamente meritava”.

Così si è espresso Tansi che ha ricordato l’adozione del codice etico voluto fortemente dal movimento per evitare il fenomeno del familismo nelle liste. Triste realtà verificatasi invece in altri schieramenti dove gli impresentabili sono ancora in campo grazie alla candidatura di mogli, figli e parenti stretti. Tansi non ha risparmiato critiche a chi tra gli aspiranti governatore denigra Amalia Bruni candidata alla presidenza della Regione Calabria.

“Amalia è scienziata di fama internazionale e il suo valore, l’importanza del suo operato non può essere scalfito da nessuno – ha rimarcato il leader di Tesoro Calabria – Nemmeno dal sindaco partenopeo che ha la commedia napoletana nel sangue”. Non sono mancati gli attacchi al centrodestra ed in particolare “al deputato lametino della Lega vicino alla ‘ndrangheta. Dobbiamo prendere le distanze da questa gentaglia -ha esortato Tansi – Nei prossimi 5 anni arriveranno 5 miliardi di euro del Pnrr che dovranno essere spesi in maniera equa e mirata.

Da ciò l’importanza del voto del 3 ottobre: o scegliamo gente seria, libera e competente – ha sentenziato Tansi – o avremo nuovamente Spirlì che ha fatto ridere l’Italia insieme ai suoi alleati”.

Il programma di Tesoro Calabria è stato illustrato da Pietro Mari, collaboratore storico del movimento. Durante l’incontro Tansi ha presentato i candidati di Tesoro Calabria che sono:

Circoscrizione Nord

Tansi Carlo

Gaccione Annamaria

Gioia Maria Teresa Olimpia

Lattuca Maria Assunta

Lirangi Pietro

Morrone Francesco

Pignataro Peppino

Principe Rosa

Selvaggi Elisa

Circoscrizione Centro

Tansi Carlo

Adone Oddone

Baretta Iolanda

Emanuele Vittorio

Gatto Maria Caterina

Quattrocchi Lucia

Scerbo Vittorio

Scida Domenica Annunziata

Circoscrizione Sud

Tansi Carlo

Bonfà Colomba

Ierace Antonella

Lacopo Ettore

Loprevite Vincenzo

Sant’Ambrogio Cesare Carmelo

Scopelliti Patrizia