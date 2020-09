Emanuel Lazzarini nuovo attaccante argentino per il Sambiase

L’ASD Sambiase Lamezia 1923 comunica di aver raggiunto l’accordo a titolo definitivo per il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante italo-argentino Emanuel Damian Lazzarini

Il calciatore, classe ’87, nell’ultimo periodo ha militato tra le fila dell’asd San Luca, con la quale squadra ha vinto lo scorso campionato calabrese d’Eccellenza.

Il 33enne nato a Casilda, nella provincia di Santa Fé, giunse per la prima volta in Italia ad agosto 2018 per giocare con la Palmese, club calabrese di serie D, che però stava vivendo un momento di incertezza societaria e ha spinto così la punta verso la Sardegna, dove Lazzarini ha giocato con Nuorese e San Teodoro, facendo poi nuovamente tappa in Argentina all’Alianza Deportiva De Fuentes, prima di tornare nuovamente n Calabria nelle fila del San Luca.

Emanuel è un attaccante rapido, dotato di buona presenza fisica e di un forte destro, ama svariare sul fronte d’attacco, capace di giocare sia come prima punta che come esterno alto.

Emanuel Lazzarini, è cresciuto nel Newell’s Old Boys debuttando in SuperLiga all’età di 20 anni . Nel 2008 fu dato in prestito al Temperley nella Primera “B” (terza serie del calcio argentino) e giocò 9 partite segnando 1 gol. Nel 2009 il trasferimento al Cobreloa in Cile (11 presenze e 5 gol) e nel 2010 il passaggio al Correcaminos in Messico (24 gare e 4 reti). Nel 2012 torna nel proprio paese e indossa la maglia del Gimnasia y Tiro de Salta (13 partite, 3 gol), per poi trasferirsi nel 2013 al Gimnasia y Esgrima de Concepción (23 presenze, 3 gol). Nel 2014 invece gioca nell’Atlanta (34 partite, 7 reti) e nel 2015 al Mitre de Santiago del Estero (18 gare, 4 reti). Nelle ultime due stagioni è stato nella terza serie argentina al Chaco For Ever (17 partite, 3 gol) e all’Union de Sunchales (21 gare e 2 reti).