Emanuela Capuano nuovo acquisto della Royal Team Lamezia

A quindici giorni dallo start del campionato di serie A2 femminile di calcio a 5 si arricchisce il roster della Royal Team Lamezia

La società lametina è rimasta vigile sul mercato per cercare, ove possibile, di migliorare una rosa comunque già competitiva.

Alla corte di mister Moreno Giorgi ci sarà anche Emanuela Capuano che indosserà i colori biancoverdi per questa nuova stagione alle porte.

Emanuela, classe ’87, inizia a muovere i primi passi sul parquet con la maglia dell’ Aranova Ceprano, squadra con la quale dai campionati amatoriali, in cinque anni, raggiunge la serie A élite.

Un curriculum ricco di esperienza quello di Emanuela, infatti, ha vestito i colori di: Bellator Ferentum, con la quale ha vinto i playoff di serie A2, Coppa d’Oro, Terracina e Olimpus Roma, con quest’ultima squadra vince non solo lo scudetto ma anche la Coppa Italia nella stagione 2016-17.

Per motivi strettamente personali, la calcettista romana aveva deciso di appendere le scarpette al chiodo, ma si sa il primo amore non si scorda mai, e dopo due anni si dice pronta a rimettersi in gioco.

Ecco le sue prime parole, dalle quali traspare tutta la sua voglia di rivalsa: “Quando è arrivata la chiamata del presidente Nicola Mazzoca, che aveva già provato a portarmi alla Royal Lamezia anni fa facendomi un’ottima impressione, ho deciso di rimettermi in gioco”.

Non sarà facile – prosegue la neo royalina – per via della distanza e del lavoro che svolgo in Ciociaria, però già dai primissimi allenamenti il gruppo mi ha accolta come poche altre volte mi era capitato e quindi anche questo ha contribuito nella mia scelta. Adesso sono parte di questa grande famiglia e spero di regalare quante più gioie possibili ai miei nuovi tifosi.”

La neo biancoverde, che indosserà la maglia nr. 11, contribuirà sicuramente far salire il tasso tecnico della squadra di mister Giorgi che punta ad una stagione da protagonista.

Il mercato della Royal Team Lamezia non si chiude qui; la società rimane ancora vigile sul mercato e cercherà di sfruttare qualsiasi opportunità si presenterà per irrobustire ulteriormente la rosa.