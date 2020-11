Emergency di Gino Strada presente a Polistena con un ambulatorio attivo dal 2013

Sanità Calabria. Emergency di Gino Strada è già presente nella nostra regione con l’ambulatorio aperto a Polistena nel 2013

In questi giorni di infuocate e feroci polemiche che hanno catapultato la sanità calabrese nel bel mezzo di una bufera politica e mediatica, si fa un gran parlare di Gino Strada, fondatore di Emergency, l’associazione umanitaria italiana che opera a livello internazionale, nata il 15 maggio 1994. In molti vorrebbero Gino Strada come nuovo commissario regionale per risollevare le sorti della sanità calabrese affossata da decenni di politica clientelare e malagestione da parte di dirigenti corrotti e incompetenti.

In realtà Gino Strada e la sua organizzazione umanitaria sono già presenti in Calabria già dall’aprile 2013 quando cioè un presidio di Emergency è nato a Polistena in provincia di Reggio Calabria.

La struttura è ubicata all’interno di un palazzo confiscato alle ‘ndrine locali. Gli ambulatori offrono gratuitamente servizi di medicina di base, supporto psicologico, educazione sanitaria e orientamento socio-sanitario per facilitare l’accesso al sistema sanitario per chi ne ha bisogno. I mediatori culturali informano i pazienti sui loro diritti, li aiutano ad accedere ai servizi del Servizio sanitario nazionale, li accompagnano in caso debbano sottoporsi a visite o esami specialistici nelle strutture pubbliche, si occupano delle pratiche per il rilascio dei codici Stp (Straniero temporaneamente presente) ed Eni (Europeo non iscritto) che garantiscono agli stranieri e ai cittadini neocomunitari l’accesso al servizio sanitario pubblico.

Il presidio di Emergency a Polistena garantisce anche assistenza sanitaria per i braccianti agricoli. Infatti molti dei pazienti dell’ambulatorio sono braccianti agricoli. Soffrono di dolori muscolo-scheletrici, dermatiti e patologie gastrointestinali, patologie dovute alle difficili condizioni di vita e di lavoro. L’Ambulatorio di Polistena è nato grazie alla sinergica collaborazione con Libera, la cooperativa Valle del Marro, la parrocchia Santa Marina Vergine e la Fondazione “Il cuore si scioglie” di Unicoop Firenze. Fattivo e concreto sostegno è stato assicurato anche dall’amministrazione comunale della cittadina del reggino. L’Ambulatorio è in via Catena 45; l’indirizzo email è ambulatorio.polistena@emergency.it. I contatti telefonici sono 0966444400/ fax 0966/042027. Red.