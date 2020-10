Emergenza Covid. Anziano di Lamezia in terapia intensiva; scuole chiuse a Martirano

L’emergenza Covid, nel territorio lametino, continua ad aumentare.

Il reparto di terapia intensiva del policlinico Pugliese, unico ospedale della provincia ad essere attrezzato per la cura dei malati Covid, ha accolto nelle ultime ore un nuovo paziente. Si tratta di un anziano originario di Lamezia. A Martirano il sindaco Francesco Bartolotta ha chiuso le scuole in via precauzionale per oggi e domani, poichè in paese è stato registrato un caso di positività al Coronavirus. Nel sollecitare i cittadini alla massima collaborazione per l’osservanza delle disposizioni anti-contagio, Bartolotta esprime vicinanza e auguri di pronta guarigione alla famiglia in cui si è verificato il caso di positività”.