Emergenza Covid, nuovi casi positivi a Curinga e Falerna

Covid-19, nuovi casi di persone contagiate nei centri dell’hinterland lametino.

Continua l’allarme contagio nel lametino dove il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro ha accertato un caso positivo a Falerna e quattro casi a Curinga. I due Comuni hanno anche disposto le ordinanze di quarantena per i familiari dei contagiati. Nello specifico, a Curinga, l’ente comunale con un’ordinanza ha deciso la chiusura di scuole e studi medici. Nell’ordinanza è scritto testualmente che “si è venuta a creare una situazione di allarme nel territorio comunale e considerata la criticità dell’attuale situazione sanitaria, tuttora in evoluzione e in continuo monitoraggio da parte di tutte le autorità preposte”. Gli studi dei medici di base sono chiusi da oggi, 17 settembre a martedì 22 settembre compreso. Rimane garantito il servizio per le prescrizioni on-line. In via precauzionale, la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado è in vigore fino a domani, 18 settembre. Red