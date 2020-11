Emergenza Covid, Unilavoro PMI Catanzaro solidale con le aziende in crisi

Le nuove restrizioni, comunicate nell’ultimo decreto del governo Conte, hanno sortito effetti non privi di polemiche e di contese

Comunicato Stampa

A dimostrarlo sono le manifestazioni avvenute in molte città italiane, dove imprenditori e gente comune hanno proferito delusione, rabbia e disappunto.

Le nuove misure, previste per contenere i contagi del covid-19, determineranno, come già accaduto precedentemente, ripercussioni economiche e sociali non indifferenti, compromettendo, seriamente, la possibilità di una ripresa sana e duratura.

Una crisi incisiva, che ha colpito il sistema produttivo nei mesi scorsi e che, a distanza di tempo, potrebbe causare danni ancora più gravi.

Unilavoro Pmi, che è uno straordinario presidio democratico, intende offrire un contributo attivo alla campagna di informazione, per prevenire ulteriori problemi e disagi, e per mostrare, come prassi ordinaria, la sua presenza.

“Non intendiamo rimanere inermi e indifferenti mentre assistiamo ad una nuova crisi, perché convinti che questa nuova ondata di contagi e le ordinanze che si susseguiranno, non daranno tregua alla nostra economia. E’ il momento cruciale, quello dell’unità di intenti, della responsabilità, della agire coscienzioso, della coesione sociale. Questo momento di grande paura, di estremo disagio, va affrontato insieme, con la consapevole certezza di camminare insieme e di interagire, con fermezza, al fine di superare ogni impasse”.

La fotografia è quella di un tessuto produttivo fortemente indebolito. Le aziende hanno bisogno di risposte, di sostegno, di un supporto effettivo e costante.

Unilavoro pmi, fedele ai suoi principi, e nel rispetto dell’etica professionale che li contraddistingue, intende mostrare vicinanza e solidarietà a tutte le aziende, nella speranza che l’impegno comune possa determinare una situazione nuova, che dia spazio e potere a nuovi provvedimenti”.