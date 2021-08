Emergenza incendi, in fumo i magnifici boschi del Reventino (Video)

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Continua l’emergenza incendi sulle cime del Reventino dove diversi focolai divampano ormai da qualche giorno

In esclusiva per lameziaterme.it, le immagini girate col drone evidenziano la devastazione che le fiamme hanno causato in queste ore di caldo africano.

Sono immagini forti che mostrano la distruzione della flora montana del Reventino, uno dei polmoni verdi più importanti del comprensorio lametino.

Immagini a cura di Riccardo Cristiano.