En-plein di vittorie per le compagini femminili della Raffaele Lamezia

Domenica di trionfi per la Raffaele Lamezia che, dopo il successo di sabato della maschile, conferma la buona vena anche per le squadre femminili impegnate nei rispettivi campionati

In serie C, le ragazze hanno vinto per 3-2 in trasferta a Rende contro la Baxter Lorica Parco Natura, nel campionato di Prima Divisione invece le gialloblù hanno battuto “fuori casa” nella palestra dell’istituto Agrario di Lamezia nel derby la Top Volley Lamezia con un sonoro 3-0.

Il mister Giancarlo Grandinetti dichiara: “per quanto riguarda la vittoria in serie C, abbiamo disputato una buona partita, a tratti abbiamo espresso una pallavolo di buon livello. C’è il rammarico per i 3 punti, che potevano essere tranquillamente nostri, ma il fatto di aver battuto anche al ritorno, dopo la vittoria dell’andata, una diretta concorrente per la retrocessione, è un segnale positivo per l’ambiente in vista della partita di sabato prossimo contro l’Olio Santa Chiara Fazzolari. Il prossimo impegno sarà molto delicato, contro una squadra di metà-alta classifica, molto rognosa, non sarà per niente facile, ma noi dobbiamo riuscire a fare punti con squadre che stanno molto più in alto di noi nel ranking.

Le ragazze della Prima Divisione invece, – continua il mister – disputavano una partita molto importante, il derby contro le cugine della Top Volley, un match vinto abbastanza agevolmente per 3-0, con parziali abbastanza netti. Una partita che valeva l’accesso ai play-off, visto che mancavano poche giornate, risultato ormai possiamo dire centrato, che fa bene per le ragazze perchè da entusiasmo e le fa crescere in esperienza, noi siamo contentissimi perchè questo vuol dire evidentemente che il lavoro fatto finora è sicuramente di qualità”

BAXTER LORICA PARCO NATURA – RAFFAELE LAMEZIA BIESSE CAR WASH 2-3 (10-25, 30-28, 21-25, 25-20, 10-15)

BAXTER LORICA PARCO NATURA: Calvelli, Cosentini, Di Fino, Ferrari, Gagliardi, Gallo, Perri, Prezioso, Ritrovato, Sbano, Tuoto C., Tuoto M., Vizza. All. Buccieri

RAFFAELE LAMEZIA BIESSE CAR WASH: Brigante, Butera Al., Butera Au., Gambardella, Perri, Porcelli, Ruberto C., Ruberto G., Schirripa, Strangis, Talarico, Trimboli N. All. Grandinetti