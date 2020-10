Ennesimo guasto all’acquedotto Sambuco: Sambiase ancora senz’acqua

La So.Ri.Cal. S.p.A., pochi minuti fa, ha comunicato la programmazione di un intervento di riparazione sulla condotta adduttrice dell’Acquedotto Sambuco in Via Gioacchino Murat, la quale alimenta i serbatoi di Canneto alto e basso, Sambiase alto e basso e Caronte.

Nella comunicazione i responsabili So.Ri.Cal. fanno presente che i lavori avranno inizio intorno alle ore 14:00 e proseguiranno fino al ripristino della tubazione, previsto presumibilmente nella tarda serata. Al fine di garantire un rapido svolgimento dei lavori i tecnici incaricati da So.Ri.Cal. sospenderanno, ancora una volta, l’erogazione dell’acqua ai serbatoi su indicati.

Le continue interruzioni, unitamente alla consistente riduzione del flusso idrico addotto ai sistemi di compenso, causate dalle perdite riscontrate in questa settimana, hanno sensibilmente ridotto i volumi di riserva disponibili nei manufatti di accumulo. La Lamezia Multiservizi, profondamente rammaricata dei disagi cagionati ai consumatori coinvolti nel disservizio, non può che continuare a sollecitare la società regionale ad intervenire rapidamente e radicalmente sul problema, attraverso la sostituzione complessiva almeno dei tratti critici.

Nell’ambito del disservizio odierno, questa azienda garantirà la fornitura idropotabile nei limiti della risorsa attualmente disponibile all’interno degli invasi, cercando di arrecare minori disagi alla popolazione coinvolta. I volumi idrici accumulati sono tali da garantire il servizio idrico per tutta la mattinata, pertanto, eventuali disservizi potrebbero manifestarsi solo a partire dal primo pomeriggio.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.