Ennesimo premio per il yacht designer lametino Andrea Torchia

Il lametino Andrea Torchia si aggiudica ancora una volta la copertina di una delle riviste più importanti del settore nautico, Barche Magazine, grazie allo stile elegante e contemporaneo che riesce a ricreare nel design delle barche da lui create

Un’ottimo potenziale di conoscenze caratterizza Andrea dopo aver intrapreso gli studi in Car Design nel 2008 allo IED di Torino, riesce a concepire il prototipo della BMW I3, sotto la supervisione del rinomato Chris Bangle, ancora oggi presente sul mercato. Successivamente orienta le sue competenze nel settore nautico, la sua più grande passione…

Dopo gli studi si trasferisce a Napoli per lavorare con Brunello Acampora presso Victory Design e nel 2011 siede al tavolo progettuale di Lamborghini per presentare un’ imbarcazione veloce da diporto; purtroppo senza successo… durante questa permanenza ha lavorato su molti progetti tra cui il pluripremiato Apreamare Gozzo.

Negli ultimi anni ha collezionato ben 3 premi “Powerboat of the year”, quali Apreamare Gozzo, Bluegame BGX e Solaris Power, facendo parlare di se su tantissime riviste del settore nautico, come nell’ ultimo numero di “Barche” che trovate anche in edicola, dove potrete leggere di più sui progetti BGX e Solaris Power.

Andrea ora lavora ad una nuova start-up che sta nell’implementare la produzione di una nuova tipologia di imbarcazione in Calabria in modo da dare sviluppo ed offrire nuove frontiere di attività fisica e ricreativa oltre ad offrire e promuovere nuovi servizi al turismo.