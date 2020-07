L’era multimediale, il digitale e i suoi vantaggi economici e lavorativi per combattere la crisi

Quella in cui viviamo è definita come una nuova era multimediale che grazie a Internet è in grado di offrire numerose opportunità in più rispetto al passato e ha cambiato le nostre abitudini sociali e lavorative, rivoluzionando anche il modo di interagire fra le persone. Oggi su Internet è possibile fare tutto, puoi acquistare e vendere oggetti, svolgere le tue mansioni professionali offrendo una prestazione o un servizio, frequentare corsi di formazione online e anche scuole o corsi universitari.

Sono davvero tante le opportunità che si tramutano in vantaggi che il mondo digitale riesce ad offrire, sia a livello lavorativo che per i rapporti interpersonali. Sicuramente, negli ultimi periodi durante il lockdown si sentito parlare di eCommerce e negozi digitali che hanno incrementato le vendite e non hanno subito le tragiche conseguenze della crisi economica scaturita dal periodo di quarantena a causa della pandemia di Coronavirus. Questo dato non deve sorprendere, già in periodi precedenti il fatturato dei negozi online aveva superato crisi economiche di grande portata, come quella del 2008. Di conseguenza, questa non è una novità ma solo una riconferma della solidità del mercato digitale.

Al di là dei fattori contingenti e delle cause che possono provocare crisi economiche o altre situazioni svantaggiose per le aziende, i lavoratori, gli imprenditori e i venditori, oggi internet è in grado di offrire una vasta gamma di possibilità per qualsiasi esigenza lavorativa e formativa, ecco perché sono sempre di più gli utenti che ampliano il proprio curriculum e i venditori o le piccole e medie imprese che creano il proprio negozio digitale vendendo beni o servizi attraverso i social o i siti di market place.

L’economa digitale e le nuove frontiere dell’eCommerce

Il mondo digitale s’impone sempre di più nelle abitudini e nei costumi dell’umanità, la nuova frontiera dell’eCommerce si è distinta negli ultimi mesi per aver mantenuto il fatturato alto, addirittura si sono registrati degli aumenti per quanto riguarda le vendite online in un periodo dove i negozi erano chiusi e non tutte le persone avevano un lavoro stabile, questo perché sono sempre di più i negozi digitali presenti in rete che riescono ad offrire ogni tipo di prodotto o servizio. A differenza di un negozio fisico, un’eCommerce non ha orari o giorni di chiusura, è possibile vendere e acquistare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, questo è un vantaggio sia per chi vuole intraprendere una nuova carriera professionale e aprire un’attività, ma soprattutto per gli imprenditori e i venditori di piccole e medie aziende che già possiedono una struttura fisica e vogliono ampliare i propri guadagni e migliorare la propria visibilità.

Soprattutto in particolari momenti di crisi economica, il mercato digitale può diventare una risorsa preziosa, grazie all’ausilio delle piattaforme che sono integrate con i market place, come i siti, i blog, i social network e le piattaforme video, è possibile creare dei contenuti specifici per il proprio mercato di riferimento e invogliare i clienti all’acquisto attraverso le strategie di marketing per convertire gli utenti in clienti attraverso il funnel.

Lavorare online senza mai fermarsi

Il mondo digitale non offre soltanto lavoro per i negozi, i venditori sono soltanto una parte dei professionisti che possono ampliare il proprio portfolio clienti, infatti tutti i canali che sono presenti su internet richiedono professionisti del settore che sviluppino i contenuti, il design, si occupino della manutenzione del software e altro. Le nuove figure lavorative molto richieste sono variegate, dal Copywriter per scrivere i contenuti di un sito o blog, fino al Web designer per sviluppare e migliorare la grafica di un sito.

Il webmaster è una figura professionale molto importante, in quanto crea letteralmente il sito o il blog dove verranno messi i contenuti per gli utenti, il SEO Specialist si occupa dell’ottimizzazione dei motori di ricerca per rendere un brand più visibile e i Social Media Manager si occupano del marketing attraverso i social network.

Ma le opportunità dell’era multimediale non riguardano soltanto le nuove figure professionali, infatti qualsiasi lavoratore autonomo può offrire le proprie prestazioni freelance iscrivendosi a siti specifici oppure creando la propria piattaforma per migliorare la sua visibilità e acquisire più clienti. Inoltre, è possibile frequentare corsi di formazioni online per migliorare le proprie competenze, studiare per prendere un diploma o completare il percorso universitario.

Ormai Internet costituisce un vero e proprio mondo completo di tutto, gli eventi che si sono verificati nel 2020 e il lockdown scaturito dalla pandemia di Covid 19, hanno soltanto messo l’accento sull’importanza del mondo multimediale, chiarendo una volta per tutte quali sono i suoi vantaggi e come può diventare un salvagente in un periodo di maremoti e crisi economica. Internet è sempre più utile per mantenere a galla attività commerciali, professionisti e persino studenti o neo laureati.