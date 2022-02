Esce dal carcere e a casa maltratta la moglie, arrestato

Trentottenne torna in prigione a distanza di una settimana



CUTRO. Uscito dal carcere dove era detenuto per altra causa, a seguito di un provvedimento di messa in prova ai servizi sociali, avrebbe posto in essere condotte violente nei confronti della moglie che lo ha denunciato.

A distanza di solo una settimana dal ritorno in libertà, B.M., di 38 anni, è stato nuovamente arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e riportato nella casa circondariale di Crotone.

Il provvedimento di custodia in carcere, emesso dall’Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Catanzaro, fa seguito alla denuncia della donna e all’attivazione del “Codice rosso” riservato alle presunte vittime di maltrattamenti domestici.

L’arresto del trentottenne, fanno sapere i carabinieri di Crotone, segue di pochi giorni un’altra analoga attività, conclusasi grazie alla collaborazione delle vittime, per reati in danno delle fasce più deboli della popolazione o commessi tra le mura domestiche. (ANSA).