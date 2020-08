Esce “Personal”, il nuovo singolo del cantautore calabrese Sprydogz

In occasione dell’uscita del suo nuovo video “Personal” abbiamo intervistato Marco De Rose, in arte “Sprydogz” cantante rap dall’età di 11 anni. Già da tempo Sprydogz è autore di canzoni che riscuotono sul web un notevole successo.

Diciannovenne, si rivolge ad un pubblico di ragazzi suoi coetanei, infatti ci dice che “non è una cosa voluta, scrivo spesso – ci racconta – senza pensare a chi rivolgermi, accade tutto in modo spontaneo”.

Quella spontaneità, aggiungiamo noi, di chi ha molto da dire, poiché Sprydogz ha innumerevoli passioni, tutte concentrate nel suo sound accattivante. Continuando nella nostra chiacchierata ci confida: “Ovviamente come tutti ho iniziato a scrivere pensando al successo, ai soldi, alla fama ecc. Non mi piace l’ipocrisia di quelli che invece si ostinano ad affermare che non sia così. Il rap è un genere da sempre vero, quindi mi piace parlarne in modo veritiero quando devo farlo”.

Malgrado ciò, afferma anche :“Questa musica alla fine non mi ha mai portato soldi o fama, ma mi ha salvato, mi ha fatto conoscere persone, esperienze diverse da quelle che avrei potuto immaginare, chissà come sarebbe andata la mia adolescenza se non ci fosse stata lei”.

Ed è vero, ognuno cerca sé stesso attraverso uno strumento, l’arte, la musica, lo scrivere, non tanto per distinguersi dalla massa, quanto per raccontare una parte celata che merita di essere conosciuta. Facciamo i nostri migliori auguri a Marco, conosciuto sui social come Sprydogz, ogni canzone gli appartiene ed appartiene alla generazione che sta vivendo, quindi coraggio! Ogni sogno va realizzato e per citare Eraclito “bisogna volere l’impossibile perché l’impossibile accada”.

Riccardo Cristiano

