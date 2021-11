Esce il videoclip del nuovo singolo dell’artista calabrese Gianfranco De Franco

A meno di un mese dall’uscita di “John and the evening”, il nuovo singolo di Gianfranco De Franco per la INRI Classic, arriva il videoclip del brano diretto dal regista Daniele Suraci.

“John and the evening” è la rappresentazione visiva e sonora di un mondo che sta soffrendo, un forte messaggio sociale, quasi un ultimatum rivolto a un sistema, quello legato al mondo dell’arte, che deve necessariamente cambiare per continuare ad esistere. Lo short film diretto da Suraci accende i riflettori sul mestiere degli artigiani dello spettacolo: protagonista del videoclip è infatti un mastro burattinaio, interpretato da Francesco Bolo Rossini, e il rapporto con le sue creature, realizzate da Marco Lucci. Un inno al mestiere dell’artista artigiano e al mondo dell’arte.

“John and the evening”, è un brano poetico, firmato da Gianfranco De Franco feat. Edmondo Romano, che, con le sue note, disegna i toni dell’ora crepuscolare: un tributo a John Surman, strumentista britannico al quale De Franco si è ispirato nella composizione e nella timbrica del pezzo.

«Il brano presenta tutti i caratteri essenziali del nuovo percorso che ho intrapreso negli ultimi mesi – commenta De Franco –. Il pezzo è molto intimo ed emotivo, dai colori timbrici crepuscolari, notturni, sussurrati, a tratti inquieti, ma al tempo stesso anche curiosi di nuovi inizi. È un lavoro sensibile ai cambiamenti, che guarda al passato con un po’ di malinconia, ma che vuole trasmettere positività».

Gianfranco De Franco, polistrumentista, musicologo e musicoterapeuta, ha suonato e suona in diversi festival internazionali, da Londra a Dublino, dall’Argentina a Mosca. Il suo genere esplora stili di musica sperimentale ed ambient lambendo new age, metal industrial e musica contemporanea. Compone musiche per il teatro lavorando stabilmente con Saverio La Ruina, Dario De Luca (Scena Verticale) e Giancarlo Cauteruccio (Teatro Studio Krypton). Autore e compositore di performance e site specific. Collabora con vari artisti e vari progetti musicali. “Cu a capu vasciata” (MkRecords/Rubettino/Etnoworld) e “Imago” (IcarusFactory-IRD) sono i suoi due dischi da solista. Ha ricevuto due menzioni speciali per “Los Angeles Music Award 2013” e per “Artist in Music Awards 2014”. Dopo “2020 DC”, John in the evening” è il secondo singolo in uscita che anticipa l’album d’esordio con la INRI Classic.