Esordio internazionale per l’assistente arbitrale lametino Valerio Vecchi

Esordio internazionale per l’Assistente Arbitrale lametino della CAN A Valerio Vecchi designato per la gara di UEFA Youth League Benfica-Liverpool

Davvero una grande soddisfazione per Valerio Vecchi che, al primo anno della CAN A, si sta disimpegnando in modo brillante, collezionando ottime prestazioni sui prestigiosi campi nella massima serie.

La designazione a livello internazionale rappresenta il giusto coronamento della splendida stagione sin qui disputata e, nel contempo, una tappa importante di una carriera già ricca di grandi successi.

Immensa la gioia del Presidente della sezione AIA di Lamezia Terme Gianfranco Pujia e naturalmente di tutti gli associati per il traguardo “storico“ raggiunto.

Inutile dire che per una sezione arbitrale avere un proprio rappresentante in serie A, ora proiettato anche a livello internazionale, costituisce motivo di grande soddisfazione e soprattutto uno stimolo per i più giovani a fare sempre meglio.