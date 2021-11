Esordio con pareggio per la Promosport Women in Coppa Italia

Esordio a reti bianche per la Promosport femminile di mister Crupi che a Ginepri impatta 0-0 con il Cosenza nel match valido per la prima giornata della Coppa Italia di Eccellenza

Promosport-Cosenza 0-0

Promosport: Rispoli, De Marco, Criseo, Stranieri, Mancuso, Farrell, Di Cello, Cardamone, Meduri (65’ Gigliotti 88’Zappoli), Gattuso (69’ Cognetto, 79’ Gullo), Surace. A Disposizione: Miceli, Zanfino. Allenatore: Giovanni Crupi

Cosenza: Carelli, Cariati, Romano, Ferrarello (55’ Paura), Armini, Eusebio, Laurito (46’ Caruso), Cinque, Esposito, Perrotta, Mauro. A Disposizione: Gradolone, Domma, Arturi, Perfetti, Leale, Nicoletta, Reda. Allenataore: Paola Luisa Orlando

Arbitro: Alessia Farina di Reggio Calabria

Ammoniti: 40′ Cariati (C)

Mister Giovanni Crupi a fine gara “Mi ritengo molto soddisfatto della prova delle ragazze. Affrontavamo una squadra che gioca da tanti anni insieme e ha alle spalle un settore giovanile dove può garantire molti ricambi. La partita per me e lo staff aveva un sapore particolare perché essendo tutti di Cosenza la sentivamo più delle calciatrici scese in campo anche perché consapevoli che si affrontava una squadra che si candida alla vittoria finale sia del campionato che della Coppa Italia fase regionale. Tornando alla partita sono soddisfatto della prestazione delle ragazze e voglio ricordare che la rosa è composta da un mix di età che va di 15 anni ai 50, si perché il calcio fa anche questi miracoli! Abbiamo giocato un buon gioco al cospetto di una squadra tosta, abbiamo sfiorato almeno in tre occasioni il gol in buone trame di gioco offensivo con due interventi miracolosi del loro portiere. Abbiamo subito nei minuti finali i loro attacchi grazie, come dicevo precedentemente, alla loro panchina lunga mentre noi ancora essendo in fase di completamento organico abbiamo avuto qualche problemino. La compattezza, il sacrificio, la tenacia sono stati la nostra forza quindi ottima prova contro una corazzata. Ringrazio tutta la dirigenza della Promosport e in particolare i Presidenti Folino e Liotta e tutto lo staff Dirigenziale della divisione Femminile che ha creduto in questo progetto e ha messo a disposizione risorse e programmazione”.