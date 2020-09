Esordio con vittoria per la Promosport con la Rossanese

Tre punti al debutto in campionato per la Promosport che quest’oggi al Riga ospitava la Rossanese

Una partita importante per i ragazzi di mister Morelli che affrontavano una squadra coriacea, costruita, come i lametini, con ambizioni di alta classifica.

La partita si mette subito sul binario giusto per i biancazzurri che già al 2′ minuto si portano in vantaggio grazie a Scozzafava che trasforma un calcio di rigore decretato per fallo del difensore bruzio Carrozza ai danni di Corigliano.

Dopo pochi minuti è la squadra ospite a reclamare un calcio di rigore per un presunto fallo di un difensore della Promosport su tiro di Buongiorno, l’arbitro lascia proseguire. La partita si fa più nervosa, sono tanti i falli e le proteste.

Al 18′ l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Rossanese per un fallo del portiere Restina su Rizzo, ma viene subito annullato perchè il difensore ospite si trovava in chiara posizione di off-side. Piccole scaramucce tra i due che continuano qualche minuto dopo, in seguito ad una nuova azione degli ospiti, questa volta però il giovane estremo difensore rifila un destro a Rizzo con conseguente espulsione.

Morelli toglie Morabito per il secondo portiere Mercuri chiedendo a Scozzafava e Percia Montani di sacrificarsi di più in copertura.

La Rossanese, forte dell’uomo in più, prova a riversarsi nella metà campo avversaria, ma raramente impensierisce la difesa locale, ben orchestrata dal duo De Martino – Bruno.

Primo tempo che si chiude con la Promosport in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo gli ospiti entrano meno determinati, più volte Percia Montani si trova tra i piedi la palla per il doppio vantaggio, ma l’imprecisione e la stanchezza non permettono all’attaccante di segnare.

La Rossanese è aggressiva ma fatica a finalizzare, una ghiotta occasione all’82’ con Cutratola che calcia da pochi metri ma la palla si ferma prima sulla traversa e poi davanti alla linea di porta.

Vittoria sofferta ma importante per la Promosport che mette in cascina punti preziosi. Prossima partita per i lametini domenica 4 ottobre in casa del Real Sant’Agata.

Promosport – Rossanese 1-0 (2’pt Scozzafava rig.)



Promosport: Restina, Villella, Morabito, Casella, Bruno, De Martino, Corigliano, Scozzafava, Perciamontani, Schirripa, Vasapollo. A disp. Mercuri, Porpora, Ferraiuolo, Mercurio, Gagliardi M., Meraglia, Colosimo, Serra, Bellia. Allenatore: Morelli C.

Rossanese: Vulcano, Rizzo, Carrozza, Carone, Curatolo, Casacchia F., Tedesco, Sifonetti, Diaco, Buongiorno, Scalise. A disp. Scarlato, Cetere, Ruffo, Lavorato, Casacchia A., Canaliu, Federico, Perfetto. All. Aloisi

g.d.