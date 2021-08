Estate e musica: Gue Pequeno al Coolbay Resort giovedì 19 agosto

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Continua il viaggio nel mondo del rap italiano sulla spiaggia del Coolbay Resort di Gizzeria Lido. Giovedì 19 agosto 2021 è la volta di Gue Pequeno

Irriverente e politicamente scorretto, Gue Pequeno è il rapper più apprezzato del panorama nazionale, affermandosi tra i suoi più illuminati innovatori, fin dalla sua militanza nei Club Dogo tra il 2004 e il 2010.

Ha fatto della blefaroptosi (l’abbassamento della palpebra) un tratto distintivo soprattutto per la sua connotazione di bad boy.

Flirt da rotocalchi, polemiche ed eccessi sono solo alcuni ingredienti del suo successo. Donne, ricchezza e auto lussuose i motivi ricorrenti delle sue hit.

Milanese di origini borghesi, ex coach di The Voice of Italy, il rapper che ha già raggiunto la tappa dei 40 anni sembra esser riuscito a rinnovare la sua immagine, senza perdere di ‘street credibility’.

E con il suo ventennio di carriera sulle spalle, nel 2020 ha pubblicato il suo settimo album in studio, “Mr Fini”, amato e criticato: l’ennesimo successo.

Il suo disco di debutto “Ragazzo d’Oro” ha compiuto quest’anno un decennio e Gue Pequeno, al secolo Cosimo Fini, ha deciso di celebrarlo con una nuova edizione, con undici remix inediti.

L’opera è definita dalla critica “ancora terribilmente attuale”, oltre che fotografia della scena musicale dell’epoca. Ed è innegabile che abbia contribuito a far esplodere il genere in Italia, portandolo in radio e in cima alle classifiche.

Attualmente impegnato in un breve tour estivo, Gue calcherà anche il palco del Coolbay Resort di Gizzeria Lido, in località Pesci e Anguille, che ha già visto alternarsi diversi giovani e talentuosi esponenti del rap nostrano.

Il live avrà inizio alle 22.30.

Sono previsti solo posti a sedere, nel rispetto delle recenti norme per il contenimento del Covid-19.

E’ obbligatoria la prenotazione. Per info: 371.3802743.

M.F.G.