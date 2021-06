L’estate in tavola: dessert rosso ciliegia

La nostra rubrica l’estate in tavola oggi vi propone un dessert con le ciliegie che sono tra i frutti più amati dell’estate

Le ciliegie si possono gustare al naturale o possono essere utilizzate per realizzare dessert tra i più diversi: dal classico rotolo con crema o panna farcito con gli irresistibili frutti rossi alla cheese cake da servire fredda a fine pranzo. Un altro grande classico da servire a conclusione di una bella tavolata estiva è la torta alle ciliegie. Facile da fare e soprattutto squisita da gustare con un bell’amaro ghiacciato o un caffè ristretto o un vino passito fresco. La torta alle ciliegie è ottima anche la mattina per la prima colazione o come merenda per un dolce break pomeridiano.

Ingredienti

300 gr di farina per dolci

400 gr di ciliegie

150 gr di zucchero

100 gr di burro

1 bustina di lievito per dolci

3 uova

Una bustina di vanillina

zucchero a velo per decorare

Preparazione

Lavare le ciliegie, togliere il nocciolo e tagliarle a pezzi grossi. Montare le uova con lo zucchero, unire la farina setacciata con il lievito e la vanillina. Aggiungere il burro ben freddo e mescolare per ottenere un impasto omogeneo. Unire i pezzettoni delle ciliegie e versare l’impasto in uno stampo imburrato e infarinato. Infornare a 180° gradi per circa 30 minuti in forno statico. A cottura ultimata lasciare raffreddare e decorare la torta con lo zucchero a velo. E la delizia d’estate è servita!