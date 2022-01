Euro, 20 anni fa iniziavano a circolare monete e banconote

In Italia doppia circolazione per due mesi. Nel tempo si sono aggiunti 8 Stati membri e 6 extra Unione

Era il 1 gennaio del 2002 quando l’euro iniziò a circolare con banconote e monete nelle tasche dei cittadini di 12 Paesi dell’Unione europea.

Undici di questi, Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, furono i primi ad adottare la moneta unica il 1 gennaio del 1999, quando il suo utilizzo era ‘invisibile’ ai cittadini, perché legato esclusivamente a movimenti finanziari privi di denaro fisico.

La Grecia entrò nel sistema unico due anni dopo, il 1 gennaio del 2001 e quindi in tempo per essere tra i primi a utilizzare l’euro dal giorno della sua circolazione fisica. In Italia l’euro venne adottato con un tasso di conversione pari a 1936,27 lire e per due mesi venne consentita la doppia circolazione, cioè si poteva pagare sia con la lira che con la nuova moneta unica.

Negli anni si sono aggiunti altri 8 Paesi della Ue, a partire dalla Slovenia nel 2007, poi Cipro e Malta nel 2008, la Slovacchia nel 2009, l’Estonia nel 2011 e infine la Lettonia nel 2014 e la Lituania nel 2015. Otto Stati membri della Ue ancora non adottano la moneta unica (Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Danimarca, Svezia e Romania) ma è prevista in futuro l’adesione una volta soddisfatte alcune condizioni necessarie. Altri sei Stati europei extra Ue hanno adottato l’euro, in seguito ad accordi o adozioni unilaterali: quattro sono i microstati Andorra, la Città del Vaticano, il Principato di Monaco e San Marino e gli altri sono Montenegro e Kosovo.

Tra le particolarità della moneta unica, c’è quella di una differenza di scelta estetica tra banconote e monete: mentre le prime sono uguali per tutti i Paesi, le monete hanno un lato comune e l’altro di competenza della singola nazione. Per questo, comprese quelle dedicate a eventi e commemorazioni, ci sono ad oggi ben 184 differenti monete in circolazione. Mentre le banconote, nel tempo, hanno subito alcune modifiche estetiche e una di queste, il formato da 500 euro, è stato ritirato dalla circolazione e non è più utilizzato.

Da oggi, per festeggiare i 20 anni della moneta unica, anche guardando al futuro legato a una sua versione digitale a complemento dei due formati fisici esistenti, la facciata della sede della Bce a Francoforte sarà illuminata con proiezioni a tema ogni sera, fino al 9 gennaio.