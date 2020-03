Evadere. Presentato il ciclo di eventi da Enrico Villella Arredamenti

Suggestiva ed emozionante la prima tappa del calendario Evadere, ciclo di eventi che mescoleranno arte, moda, design, musica, cibo e cultura presso lo showroom di Enrico Villella Arredamenti a Nocera Terinese

«Evadere – spiega il titolare – è un nuovo modo di pensare e condividere il negozio di arredamenti. In occasione dei 60 anni di attività, stiamo organizzando alcuni eventi che proporranno un modo alternativo di vivere lo show-room durante tutto il 2020. Arrivati a 60 anni di attività nel settore arredamento è stato importante per noi analizzare il passato ma soprattutto programmare il futuro. Da un confronto con tutto il team abbiamo deciso di intraprendere una strada diversa dalla maggior parte dei competitor con obiettivi ed azioni ben definite, da qui nasce EVADERE (E-Enrico; V Villella; A Arredamenti … EVA …dere)».

La prima serata appena conclusa è stata dedicata al fondatore Umberto Villella. Enrico Villella Arredamenti è un’impresa di famiglia che nasce nel 1960 in un laboratorio artigianale a Nocera Terinese gestito da Umberto Villella, padre dell’attuale proprietario. Poi nel 1995 subentra Enrico Villella che dà nuova linfa vitale all’azienda e con una nuova struttura espositiva cerca subito di fare scelte al passo con le evoluzioni dell’arredamento unendo la qualità dei materiali e l’originalità nell’arredare e rendendo unico ogni ambiente, ottenendo così nel corso degli anni risultati apprezzati sia dal mercato che dalla sua clientela.

La serata ha visto una eccellente selezioni di vini e cibi e intrattenimento di musica jazz. Gli ambienti dello showroom sono diventati un palcoscenico itinerante e dinamico dove arte e design si sono uniti regalando grandi emozioni ai numerosi ospiti intervenuti.

La prossima data in programma è prevista per domenica 5 aprile. Sarà un evento tutto da scoprire … e poi ci saranno altre tappe in giugno e nei mesi a seguire.