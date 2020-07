Evadono dai domiciliari e restano coinvolti in una rissa

E’ successo sotto la giurisdizione della Polizia di Stato di Corigliano-Rossano, dopo l’evasione a causa della rissa con un ferito, sono stati rintracciati e arrestati

Il personale della Polizia di Stato in servizio al commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, squadra volante e quadra di polizia giudiziaria, traeva in arresto due germani S.E. di anni 40 e S.F. di anni 38, entrambi per i reati di evasione dagli arresti domiciliari ed il solo S.E. anche per il reato di lesioni personali.

In località Rossano Marina, i due aggredivano con una catena un uomo ed una donna per motivi passionali. S.F., già compagno della donna coinvolta nella rissa, non aveva mai accettato che la stessa convivesse con l’uomo che, nell’occorso, restava ferito riportando evidenti escoriazioni da percosse con copiosa fuoriuscita ematica.