Evasione fiscale, sequestrati beni a società settore edile

Il fermo immagine del video diffuso il 5 maggio 2020 dalla Guardia di Finanza mostra un momento dell'operazione condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e dallo Scico che ha portato al sequestro del patrimonio di un imprenditore indiziato di appartenenza alla 'ndrangheta. E' di 1,5 milioni di euro il valore stimato dei beni oggetto della misura patrimoniale. ANSA/ GDF +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++