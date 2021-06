Ex calciatore della Vigor muore durante partita in onore del fratello defunto

Giuseppe Parrino ha militato nella squadra biancoverde nella stagione 2013/2014 con mister Costantino



Destino beffardo per la famiglia Parrino, durante un memorial a Poggiomarino (Napoli) in memoria di Rocco, morto nel 2018 a soli 24 anni mentre si stava allenando in bicicletta, il fratello Giuseppe, 29 anni, muore colto da un infarto.

Giuseppe insieme ad amici e compagni stava disputando una partitella quando improvvisamente si è accasciato al suolo. Immediatamente soccorso, è stato allertato il 118 che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Parrino.

Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili del Parma, ha giocato anche in Lega Pro con l’Ebolitana. E ha vestito la casacca della nazionale under 21 di Lega Pro in diverse occasioni e anche nel torneo di Dubai del 2011. Poi una carriera tra terza divisione e serie D con Sapri, Bellaria, Vigor Lamezia, Battipagliese, Scafatese, Turris, Real Poggiomarino, Pimonte e Solofra.