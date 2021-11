F16 Nato costretto ad atterraggio di emergenza a Crotone

Velivolo era in avaria, sganciato serbatoio sul terreno



CROTONE. Un F16, decollato stamattina dalla base Nato di Gioia del Colle, è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza, a causa di un’avaria al motore, nell’aeroporto di Crotone.

La notizia è riportata dal giornale on line “Crotonenews”.

Prima di atterrare l’aereo ha sganciato in un terreno agricolo dell’alto crotonese uno dei serbatoi, che è stato recuperato dai vigili del fuoco e dai carabinieri. L’ F16 è atterrato utilizzando l’apertura del paracadute per frenare la corsa.

A bordo del velivolo militare, che era in volo d’addestramento, c’erano un pilota e un copilota di cui non è stata resa nota la nazionalità.

L’F16 attualmente è fermo sulla pista dell’aeroporto crotonese in attesa dell’arrivo dei tecnici da Gioia del Colle per la riparazione del motore del velivolo. (ANSA).