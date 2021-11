“Fatti di Musica Festival”: dopo “la Divina Commedia Musical” a inizio dicembre a Reggio Calabria, il 6 gennaio “Fabularium, Magic of Disney Music”, un grande show per tutta la famiglia al teatro Politeama di Catanzaro

Dopo la conferma dell’Opera Musical La Divina Commedia di Marco Frisina con la regia di Andrea Ortis dei giorni 2, 3, 4 dicembre prossimi e dell’altra grande Opera Musicale Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante in programma dal 26 al 28 maggio 2022, entrambi al Palacalafiore di Reggio Calabria, l’organizzatore Ruggero Pegna annuncia un altro straordinario musical in Calabria per il prossimo 6 gennaio 2022: unica tappa in regione di “Fabularium, Magic of Disney Music” al Teatro Politeama di Catanzaro. Previsti due spettacoli, il primo alle ore 17:00 e il secondo alle ore 20:00.



I biglietti dei tre Musical sono regolarmente in vendita online su www.ticketone.it e nei punti Ticketone autorizzati (Reggio: B’Art; Catanzato: Bar Mignon e Tabacchi Rotundo; Lamezia T., Uffici Pegna; ecc.) “Fabularium, Magic of Disney Music” è un grande show per tutta la famiglia.

Lo spettacolo è un omaggio al grande cinema Disney. Musiche di narrazioni celebri come La Spada nella Roccia, Cenerentola, La Bella e la Bestia, Oceania, Frozen, Aladdin e Mary Poppins si intrecciano per incantare il pubblico di tutte le età.

Un viaggio straordinario attraverso i mondi della Magia attende Smemorina, una fata madrina amorevole e piuttosto pasticciona, e Merlino, il più saggio di tutti i grandi maghi.

Un’avventura carica di emozioni per riscoprire, attraverso le celebri canzoni dei capolavori Disney, il Coraggio, l’Amicizia, l’Audacia, la Generosità e, naturalmente, l’Amore per divertirsi e sognare con la Fantasia.



Una grande storia per accorgersi che anche da adulti non bisogna mai dimenticare quanto sia bello meravigliarsi e lasciarsi ispirare come quando si era bambini. “Fabularium, Magic of Disney Music” è un’occasione unica per condividere dopo tanto tempo un’emozione dal vivo e lasciarsi avvolgere dalle magiche musiche, dalle atmosfere e dai personaggi che hanno scritto la storia del cinema d’animazione.

Scenografia e coreografie spettacolari, un grande cast, continui cambi scena e costumi, magnifici disegni luci ed effetti speciali, con momenti magici che sorprenderanno grandi e piccini: il volo di Mary Poppins, Elsa che ghiaccia il teatro, il genio della lampada che alza bauli.



“Sarà per tutti – afferma Pegna – una emozionante favola e una Festa della Befana davvero speciale, in una cornice splendida come il Teatro Politeama di Catanzaro. Ringrazio i vertici della Fondazione Politeama per la disponibilità!”.

Il promoter, riferendosi poi agli altri due spettacoli, aggiunge: “Proseguono intanto le prenotazioni di Istituti Scolastici di tutta la regione per gli spettacoli mattutini dell’Opera La Divina Commedia, per i quali hanno già aderito numerose scuole, con in testa l’esercito di 500 studenti del Convitto Campanella di Reggio Calabria. Sarà anche questa una grande festa di musica, spettacolo e cultura, nel segno dell’Anno Dantesco 2021, a chiusura di una splendida edizione del mio Festival Fatti di Musica 2021”.

“Fabularium, Magic of Disney Music” aprirà, invece, in modo davvero spettacolare la trentaseiesima edizione dello storico festival del live d’autore. Per informazioni sui tre grandi Musical in arrivo: tel. 0968441888 web www.ruggeropegna.it .