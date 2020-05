Falbo (Confcommercio): indennizzi alle imprese per la ripartenza (Video)

Pietro Falbo, presidente della Confcommercio sezione Calabria Centrale, ricorda il valore della giornata del Primo Maggio con un videomessaggio.

Falbo spiega come e dove è nata questa importante ricorrenza, sottolineando il fatto che la celebrazione di oggi è un po’ sottotono a causa dell’emergenza sanitaria che ora sta diventando anche economica.

Non solo i lavoratori, ma anche le aziende stanno soffrendo questa crisi senza precedenti nella storia repubblicana. In questo giorno particolare, l’appello di Confcommercio è rivolto ad enti, istituzioni e governo perchè si possa ripartire il prima possibile, ed in sicurezza, in modo che vengano concesse alle imprese degli indennizzi e dei contributi a fondo perduto.