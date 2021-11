La Zecca dello Stato renderà omaggio alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a trent’anni dalle stragi di Capaci e via d’Amelio

Come stabilito da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ne verranno coniati in tutto tre milioni di esemplari per un valore nominale di sei milioni di euro.

Sulla moneta sono raffigurati i due personaggi simbolo della lotta alle mafie, nella celebre foto scattata proprio nel 1992 da Tony Gentile che li vede ritratti mentre sono intenti a chiacchierare prima di un convegno sui rapporti tra politica e malavita organizzata.

La moneta dedicata a Falcone e Borsellino, disegnata da Valerio De Seta, sarà messa in circolazione e sarà legale dal prossimo 2 gennaio 2022.

Sopra l’immagine la scritta “FALCONE – BORSELLINO” e l’acronimo RI della Repubblica Italiana tra le date 1992 e 2022.

Ai lati dell’immagine dei due magistrati l’identificativo della Zecca di Roma, R, a destra, e la sigla “VdS” dell’autore del design della moneta, Valerio de Seta, a sinistra.