Falcone: Ginevra è morta a due anni perché è nata nella Regione sbagliata

Anna Falcone lancia una mobilitazione pubblica, di cittadine e cittadini, senza sigle partitiche, per una manifestazione regionale e nazionale

Comunicato Stampa

“Ginevra è morta a due anni, non di COVID, ma perché è nata nella Regione sbagliata con un servizio sanitario inadeguato e un potere complice.

Colpa anche nostra perché anche #chinonsiribellaècomplice #nonaspetteremolaprossimavittima #manifestazionenazionalesubito” è quanto scrive Anna Falcone, avvocata e portavoce del laboratorio politico “Primavera della Calabria”, che si è così espressa in merito alla tragedia che ha colpito Ginevra, la bimba calabrese di 2 anni, morta qualche giorno fa.

Per Anna Falcone, per tanti calabresi, e per noi di Primavera della Calabria il tempo delle chiacchiere è finito.

Serve reagire, e subito.

“Chi non si ribella è complice!

Autoconvochiamoci tutti e subito, cittadini, movimenti e associazioni, insieme, senza sigle di partito e senza primogeniture, per una grande manifestazione regionale e nazionale!

Non aspetteremo la prossima vittima!”, è l’appello che si legge sul profilo Facebook di Anna Falcone.